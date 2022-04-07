بهاتريك بنزيما.. ريال مدريد يفوز على تشيلسي في عقر داره لندن

تمكن مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما -الأربعاء- من تسجيل ثلاثية في مرمى تشيلسي الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليقود فريقه الإسباني بالفوز خارج أرضه 3-1.

يُذكر أن هذه الثلاثية لمهاجم فرنسا كريم بنزيما هي الهاتريك الجديد له، حيث أحرز ثلاثية في اللقاء السابق في مرمى باريس سان جيرمان في إياب دور الــ 16.

وفي لقاء لندن “ديار تشيلسي” بملعب ستامفورد بريدج، هز بنزيما الشباك مرتين في غضون ثلاث دقائق من ضربتي رأس، ليتقدم ريال 2-صفر في الدقيقة 24، فيما قلص تشيلسي الفارق عبر لاعبه “كاي هافرتس” قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، ليكمل بنزيما ثلاثيته في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني بعد تمريرة خاطئة من حارس تشيلسي “إدوار مندي” مسدداً كرته في المرمى الخالية.

وتجدر الإشارة، إلى أنه وبهذا الفوز باتت الفرصة سانحة أمام النادي الملكي المدريدي في التأهل للمربع الذهبي في مباراة الإياب، التي سيشهدها ملعب “سانتياغو برنابيو” الأسبوع المقبل.

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