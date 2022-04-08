الإعلان عن مواعيد مباريات الأسبوع الثامن والتاسع من الدوري الممتاز

طرابلس 08 أبريل 2022 (وال) _ حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد مباريات المجموعة الأولى من مرحلة الإياب للجولتين الأخيرتين.

هذا وستنطلق المنافسة يوم الجمعة القادم الموافق 4/15، بلقائين سيجمع الأول (دارنس مع التعاون) على ملعب شيخ الشهداء, واللقاء الثاني سيجمع فريقا (التحدي والهلال) على ملعب شهداء بنينا.

ويوم السبت سيشهد منافسات قوية بلقائين، (الأخضر في مواجهة الأهلي بنغازي) على ملعب شيخ الشهداء، و (الصداقة في مواجهة النصر) على ملعب شحات، وختام الأسبوع بلقاء (شباب الجبل مع خليج سرت) على ملعب شيخ الشهداء .

أما بالنسبة للأسبوع الأخير سينطلق يوم الأربعاء 4/20 بلقاء وحيد سيجمع (دارنس مع الأخضر) على ملعب شهداء بنينا, والخميس ستقام فيه ثلاث مباريات الأولى (خليج سرت في مواجهة الصداقة) على ملعب سرت, و (الهلال ضد شباب الجبل) في اللقاء الأول على ملعب شهداء بنينا، والثاني (التحدي في مواجهة التعاون) على نفس الملعب، والختام بلقاء الديربي المنتظر لعشاق الكرة البنغازية، والذي سيجمع (الأهلي بنغازي والنصر) على ملعب شهداء بنينا. (وال _ طرابلس) م ب

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