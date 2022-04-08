الدوري الممتاز .. التعادل السلبي يحسم لقاء النصر و الخليج

سرت 08 أبريل 2022 (وال) _ حسم التعادل السلبي على نتيجة لقاء خليج سرت وضيفه النصر، وذلك لحساب المباراة المؤجلة من الجولة السادسة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب سرت.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الخميس – وتوسطها الحكم (خليل سنان)’ الشوط الأول منها لم يرتقي إلى المستويات الرفيعة’ ولم تشكيل فيها خطورة كبيرة على المرميين.

هذا واستمرت النتيجة على حالها في الشوط الثانى، وسط محاولات من جانب الفريقين لخطف الفوز، ولكن حافظ كلا الحارسين على نظافة شباكهم’ لتنتهي المواجهة بالتعادل السلبي.

وبهذا الفوز ‘ أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده’ ليصبح النصر ثالثا برصيد (30) نقطة، فيما أصبح رصيد خليج سرت (9) نقطة’ محتلا المرتبة ما قبل الأخيرة. (وال _ سرت) س أ

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