” الوحدة العربية ” يتنفس الصعداء بتفوق السواعد على الشمال

بنغازي 08 أبريل 2022 (وال) _ تنفس فريق الوحدة العربية لكرة القدم الصعداء،عقب تفوق السواعد على شمال بنغازي بنتيجة هدفين مقابل هدف’ وذلك لحساب الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ‘ في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

وبنتيجة هذه المباراة التي جرت – أمس الخميس – وقادتها صافرة الحكم ( السنوسي الحبيب )، تسبب السواعد في هبوط شمال بنغازي إلى الدرجة الثانية’ وبقاء فريق الوحدة العربية ضمن مصاف فرق دوري الدرجة الأولى.

هذا وجاءت أهداف المباراة الثلاثة في آخر عشر دقائق من عمر المقابلة، والتي نجح فيها السواعد في قلب الطاولة والموازين على شمال بنغازي المبادرة بالتسجيل في الدقيقة (82)’ وذلك بواسطة لاعبه المحترف الغاني ( غودون زاكي ).

السواعد سرعان ما استعاد توازنه وعافيته’ منظما خطوطه الثلاثة’ باحثا عن طريق وممر يؤدي إلى شباك حارس شمال بنغازي’وعند مطلع الدقيقة (88) تمكن محترفه المالي ( محمد اسبيري ) تعديل لوحة الأهداف.

وفي الوقت الذي أعتقد فيه الجميع أن المباراة ستذهب إلى التعادل الإيجابي’ خرج اللاعب ( منصف التاجوري ) من مكان غير منظور’ مخالفا كل التوقعات’ ليخطف برأسية هدف الفوز’ ونقاط المباراة كاملة ‘ وذلك في الدقيقة (6+90).

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء قاده طاقم تحكيم متكون من الحكم ( السنوسي الحبيب ) حكم ساحة’ بمساعدة كل من مساعد أول الدولي ( محمد العريبي )’ومساعد ثان ( إبراهيم فرج ) و ( أحمد إدريس ) حكما رابعا’ و ( أحمد البوعيشي ) مراقبا للمباراة . (وال _ بنغازي) س أ

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