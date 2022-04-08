نادي “الفالوجا” يطالب بحضور الجماهير في مباراته مع الأهلي طرابلس     

الجفارة 08 أبريل 2022 (وال) _ طالبت إدارة نادي “الفالوجا” بحضور الجماهير، في لقاء فريقها مع الأهلي طرابلس، وذلك ضمن مباريات كأس ليبيا.

وأشارت الإدارة في بيان لها، أن هذا اللقاء يعتبر أول لقاء رسمي بين الفريقين في ظل التنافس الشريف، وأن الجمهور الرياضي هو فاكهة كرة القدم، والذي يضيف إلى المباراة أجواء تنافسية وممتعة وإثارة.

وأوضحت أن الإدارة ليس لديها المانع من حضور الجماهير الرياضية، في حال تمت الموافقة من الاتحاد الليبي، ولجنة تنظم المسابقات لكرة القدم. (وال _ الجفارة) م ب

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