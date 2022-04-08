بركلات الترجيح.. السويحلي يتأهل للدور الـ16 من كأس ليبيا

مصراتة 08 إبريل 2022 (وال) تأهل فريق السويحلي الأول لكرة القدم، إلى الدور السادس عشرة من مسابقة كأس ليبيا’ عقب تفوقه على فريق البشائر بركلات الترجيح (3-2)’ بعد إنتهاء الوقت الأصلي للقاء بنتيجة (1-1)، وذلك لحساب الدور الثاني والثلاثين من كأس ليبيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

هذه المباراة التي جرت – أمس الخميس – تمكن فيها اللاعب ( أنس كحول ) من تسجيل هدف السويحلي’ فيما نجح اللاعب ( محمد أغليو ) تسجيل هدف فريق البشائر ، لتلجأ المباراة بعدها إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

هذا وسجل كل من ( الصغير الكانوني، وفائز سعد، و فرج كوبا ) ركلات الترجيح للسويحلي، بينما اللاعب أضاع ( فراس شليق )، في حين استطاع كل من ( هاشم بلتو، و محمد أغليو ) من تسجيل ركلتي البشائر ‘ في المقابل أخفق كل من ( أكرم السويح’ يوسف بوحواس’ وعلي مخزوم ) في التسجيل. ( وال ـ مصراتة) س إ

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