الاتحاد يتغلب على أبوسليم في ملعب مصراتة

تمكّن فريق الاتحاد من تحقيق الفوز على نظيره أبوسليم، في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى بمرحلة الإياب، أقيمت على أرضية ملعب مصراتة.

وانتهى اللقاء بفوز حامل اللقب بنتيجة هدفين مقابل هدف، حيث تقدم عمر الخوجة في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، ثم أدرك اللاعب أيمن حريبش التعادل في الدقيقة الـ17، وفي الشوط الثاني؛ نجح المحترف التونسي محمد المهذبي في تسجيل هدف الفوز للتيحا في الدقيقة 59.

وبهذا الفوز، رفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 22 جمعها خلال 10 مباريات وأصبح في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبوسليم عند 19 نقطة محتلاً المركز السادس في ترتيب الفرق المجموعة الثانية.

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