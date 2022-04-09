إشبيلية يتغلب على غرناطة.. ويحافظ على وصافة الليغا

فاز فريق إشبيلية على حساب ضيفه غرناطة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الـ 31 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهد اللقاء تنافسًا كبيرًا بين الفريقين لانتزاع نقاط المباراة الثلاث، حيث انتهت الدقائق الـ90 بنتيجة التعادل بهدفين لهدفين، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع؛ نجح رافا مير في إحراز الهدف الثالث، ثم أضاف بابو جوميز الهدف الرابع لأصحاب الأرض قبل صافرة النهاية بلحظات.

وبهذا الانتصار، رفع إشبيلية رصيده لـ60 نقطة محتلاً المركز الثاني بفارق 9 نقاط عن المتصدر ريال مدريد.

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