الاتحاد يعود إلى صدارة المجموعة الثانية

مصراتة 09 أبريل 2022 (وال) _ عاد فريق الاتحاد لكرة القدم إلى صدارة المجموعة الثانية’ عقب تجاوزه فريق أبوسيلم بنتيجة هدفان مقابل هدف’وذلك لحساب اللقاء المؤجل من مرحلة الأياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب مصراتة الدولي.

وتمكن الاتحاد في هذه المواجهة التي جرت – أمس الجمعة – من التربع على صدارة وريادة المجموعة الثانية بفارق نقطتان عن أقرب ملاحقة الأهلي طرابلس’ في ظل غياب المواجهة المباشرة بينهما حتى الان بمرحلة الإياب.

هذا ونجح لاعب وسط الاتحاد ( عمر الخوجة ) من المبادرة بالتسجيل’ بتصويبة زاحفة عانقت الجهة اليمنى لحارس أبوسليم’ وذلك عند الدقيقة (10)’ في حين أدرك أبوسليم التعادل بضربة رأسية محكمة لعبها ( أيمن حريبش ) في الدقيقة 17.

في الشوط الثاني’ الاتحاد كثف من هجماته نحو مرمى الحارس ( معاد المنصوري )’ باحثا عن هدف ثاني يضعه في مقدمة المجموعة’ قبل خوض غمار المعترك الأفريقي بالكونفدرالية الأفريقية.

ومنح اللاعب التونسي ( محمد المهذبي ) نقاط المباراة كاملة مصوبا كرة أرضية زاحفة’ ذهبت باتجاه الجهة اليمنى للحارس (معاد المنصوري)’ وذلك عند مطلع الدقيقة (59).

وبهذا الانتصار’ تزعم الاتحاد فرق المجموعة الثانية برصيد (25)’في المقابل توقف رصيد أبوسليم صاحب الترتيب السادس عند النقطة (19). (وال _ مصراتة) س أ

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