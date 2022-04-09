استمرار المنافسة والإثارة في دوري الحميضة 2022

بنغازي 09 أبريل 2022 (وال) _ تزداد المنافسة والإثارة في دوري الحميضة لخماسيات كرة القدم، بأقدام الفئة العمرية 2008/2009م.

ففي سابع أيام رمضان وخامس مباريات الدوري، شهدت الحميضة وملعبها الشهير منافسة قوية أعتبرت من أقوى المباريات، حيث التقى فريق منطقة السلماني بفريق منطقة السرتي، بصافرة الحكمين الدوليين (محمد الجلالي) و(محمد العبدلي)، انطلقت بهجمة “هنا وهجمة هناك” ومحاولات من الفريقين للوصول إلى الشباك، حسمها فريق السلماني وظفر بنقاط المباراة بتفوقه أربعة أهداف لهدفين.

مساء اليوم السبت على تمام الخامسة والنصف مساءاً يدخل دوري الحميضة في سادس مباريات الجدول العام، يقابل فيها فريق المساكن فريق منطقة سيدي حسين، الذي يخوض أولى مبارياته بينما يدخل المساكن منتعشا بفوز سابق على الليثي القديم. (وال _ بنغازي) ف ح

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