تصدر فريق الاتحاد فرق المجموعة الثانية بعد فوزه على فريق أبوسليم 2-1 ضمن منافسات الأسبوع الأول المؤجل من مرحلة إياب الممتاز.

فريق الاتحاد نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق عمر الخوجة في الشوط الأول فيما أفلح فريق أبوسليم في تعديل النتيجة بتسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه أيمن حربيش.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الاتحاد تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب التونسي محمد المهذبي ليعلن بعد ذلك الحكم عبد الباسط شهوب نهاية المباراة بفوز الاتحاد 2-1.

يشار إلى أن فريق الاتحاد جمع 25 نقطة من 11 مباراة.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الاتحاد يتصدر فرق المجموعة الثانية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار