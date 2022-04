حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 19 من الشهر الجاري موعدا لإجراء قرعة تصفيات الدور الثاني من منافسات كأس أفريقيا لكرة القدم و التي ستقام في كوت ديفوار عام 2023

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن 28 من الشهر الجاري سيكون موعدا لإجراء قرعة تصفيات كأس أفريقيا للمحليين التي ستستضيفها الجزائر عام 2023 .

يشار إلى أن منتخبنا الوطني لكرة القدم قد أعفي من خوض تصفيات الدور التمهيدي الأول من تصفيات كأس أفريقيا لكرة القدم.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post الكاف يحدد موعد إجراء قرعة تصفيات الكان والشان appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار