تأهل فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة إلى الدور الرباعي لكأس ليبيا عن المجموعة الثانية بعد فوزه على فريق النصر بنتيجة (62-52).

ورقة الترشح الثانية لحساب فرق المجموعة الثانية ستحسم يوم الاثنين بين فريق النصر وفريق الهلال والفائز من المباراة سيلتحق بفريق الأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والاتحاد الذين تأهلوا عن المجموعة الأولى.

