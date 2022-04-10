الأهلي طرابلس ينتصر على الفالوجا بثلاثية في الكأس

تمكن فريق الأهلي طرابلس من تحقيق الفوز على حساب نظيره الفالوجا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور الـ32 من بطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بفوز رفاق أحمد التربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حيث افتتح المهاجم معتز المهدي باب التسجيل، ثم أضاف أنيس السلتو الهدف الثاني لفريقه، ثم اختتم معتز المهدي أهداف المباراة في الدقيقة 84.

وحسم الأهلي طرابلس بهذا الانتصار تأهله إلى الدور الـ16 من بطولة كأس ليبيا، معززاً مركزه التنافسي هذا العام على ثلاث بطولات، حيث ضمن التأهل أيضاً إلى الدور السداسي في الدوري الممتاز بالإضافة إلى حفاظه على مسيرته في الكونفدرالية الأفريقية.

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