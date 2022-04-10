التعادل يسود لقاء قمة دوري الحميضة رمضان 2022

بنغازي 10 أبريل 2022 (وال) _ ساد التعادل الإيجابي لقاء مساء أمس السبت الثامن من رمضان، الذي جرى بين فريقي منطقة المساكن ومنطقة سيدي حسين، ضمن منافسات دوري الحميضة لعمري 2008/2009م.

وسهد اللقاء المثير ستة أهداف، حيث أهتزت فيه شباك كل فريق في ثلاث مناسبات، وفي كل مناسبة تعلو الهتافات وتتفاعل الجماهير الحاضرة، تعبيراً منها على المتعة التي شاهدوها عبر مجريات المباراة، وعن الآداء المتميز لهذه المواهب الصغيرة “مستقبل” كرة القدم الليبية.

وبهذه النتيجة يضيف فريق المساكن نقطة إلى رصيده، ليصبح 4 نقاط، ويسجل فريق سيدي حسين أول نقطة في رصيده من أولى مبارياته. (وال _ بنغازي) ف ح

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