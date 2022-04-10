رفع العقوبة عن مدافع الأهلي بنغازي “طاهر بن عامر”      

بنغازي 10 أبريل 2022 (وال) _ قرر مجلس إدارة نادي الأهلي بنغازي، رفع العقوبة عن مدافع الفريق الدولي الليبي طاهر بن عامر، والسماح له بالعودة إلى التدريبات مع الفريق الأول.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده رئيس النادي (خالد السعيطي) مع مدير كرة القدم للقلعة الحمراء التونسي (أنيس بوجلبان)، بالإضافة إلى مدرب الفريق الكرواتي (ردان غاسانين).

وتمحور الاجتماع، حول أوضاع الفريق الأول لكرة القدم، والإستعداد للدور السداسي من كأس ليبيا، و الذي ضمن الأهلي الوصول إليه.

هذا و تم خلال الاجتماع، الإتفاق على توفير كل الإحتياجات والمعدات للفريق الأول, من أجل الدخول إلى الدور السداسي بأفضل صورة وارتياحية، تساعد الفريق على المنافسة والتتويج. (وال _ بنغازي) م ب

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