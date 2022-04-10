تواصل دوري أهل الكهف الرمضاني بأبوسليم

تتواصل بحي العمارات القديمة بأبوسليم منافسات النسخة الثانية لدوري شارع أهل الكهف الرمضاني، والذي يقام بمشاركة اثني عشر فريقاً يُمثّلون مختلف أنحاء المنطقة بعد أن تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.

وحسم التعادل اللقاء الافتتاحي بين فريقي قورينا وفيلات السوق بثلاثة أهداف لكل فريق، بينما شهد لقاء الجولة الثانية بين فريقي الزبير وشعبية الحاراتي إثارة كبيرة وغزارة في الأهداف، بعدما انتهى بتفوق صريح لأبناء منطقة الزبير بستة أهداف مقابل أربعة.

وتجرى مباريات هذا الدوري خلال الفترة المسائية وسط حضور جماهيري كبير، وبمشاركة لاعبين سابقين ومخضرمين برزوا وتألقوا في العديد من الأندية.

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