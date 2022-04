الأهلي طرابلس يتخطى الفالوجا في الكأس

تأهل فريق الأهلي طرابلس إلى الدور 16 من منافسات كأس ليبيا بعد فوزه على فريق الفالوجا 3_0

المباراة التي أقيمت بملعب نادي أبوسليم افتتح فريق الأهلي نتيجتها بتسجيل لاعبيه معتز المهدي الهدف الأول في الشوط الثاني ونجح أنيس سلتو فور دخوله كبديل في مضاعفة النتيجة بتسجيله للهدف الثاني عاد معتز المهدي لزيارة الشباك الفالوجا من جديد بتسجيله للهدف الثالث؛ لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف نظيفة لصالح فريق الأهلي طرابلس.

يشار إلى أن كل من فريق الهلال والصداقة والمدينة وبنغازي الجديدة والأولمبي والهلال سبها وفريق التعاون والسويحلي ودارنس كل تأهلا إلى الدور 16 من منافسات كأس ليبيا.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

