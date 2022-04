يواجه فريق التحدي فريق دارنس الليلة بملعب بنينا في افتتاح منافسات الأسبوع 16 من منافسات الدوري الممتاز .

فريق التحدي سيسعى في مباراته أمام فريق دارنس إلى خطف نقاط المباراة للهروب من قاع ترتيب فرق المجموعة الأولى الذي يحل فيه برصيد ثماني نقاط؛ فيما سيحاول فريق دارنس الظفر بنقاط المباراة للوصول إلى النقطة 17 والوصول إلى وسط ترتيب فرق المجموعة الأولى.

