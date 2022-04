فاز فريق الإنتر على ضيفه فريق هيلاس فيرونا في ملعب جيوزيبي مياتزا 2_0 ضمن مباريات الجولة 32 من منافسات الدوري الإيطالي.

الانتر نجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق لاعبيه نيكولا باريلا وبعد الهدف الأول بثماني دقائق ضاعف المهاجم البوسني ادين دزيكو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لتنتهي المباراة بهدفين دون مقابل، ويصل فريق إنتر ميلان إلى النقطة 66 ويصعد إلى المركز الثاني بشكل مؤقت في سلم ترتيب فرق الدوري الإيطالي.

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post إنتر ميلان يحقق فوزا مهما على فيرونا في الكالشيو appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار