كشف عن أطقم التحكيم للجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز

بنغازي 10 أبريل 2022 (وال)- كشفت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، عن أطقم التحكيم الذين سيقودون لقاءات الأسبوع السابع من بطولة الدوري الليبي لكرة القدم.

هذا فقد أسندت مهمة تحكيم لقاء التحدي ودارنس؛ للحكم محمد الهوني بمساعدة رمزي القاضي وداوود لاغا، والحكم الرابع محمد يونس.

وأما مباراة التعاون والأهلي بنغازي فقيادتها ستكون للدولي أحمد الشلماني، بمساعدة الدوليين عطية محمد، ومنجي أبوشكيوة، والحكم الرابع الطاهر فرج.

وأما لقاء الهلال وخليج سرت فقد أسندت للحكم أشرف عمر،بمساعدين باسط سعيد ووليد أبوحرارة، ونصيب الهواري حكمًا رابعًا.

في المقابل، أسندت قيادة لقاء الصداقة والأخضر للحكم محمد عبد الله الجديدي، بمساعدة الدولي باسم سيف النصر، وموسى العوامي، والدولي مفتاح العلمي حكمًا رابعًا.

وأما لقاء النصر وشباب الجبل فقد أسندت قيادتها للحكم حمزة معتوق، بمساعدة الدولي إبراهيم أبوكوز، والحكم طة قاسم، ومحمد العفاس حكمًا رابعًا.

وبشأن اللقاء المؤجل بين الاتحاد والاتحاد المصراتي، فأسندت قيادتها للحكم عصام الجهاني، رفقة المساعدين محمد بلعم وأسامة الورفلي، ومحمد السرتاوي حكمًا رابعًا. (وال) م ب/ ر ت

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