بعد ضياع حلم المونديال.. الاتحاد المصري لكرة القدم يُقيل كيروش

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فسخ تعاقده مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي، والذي أشرف على تدريب منتخب الفراعنة في تصفيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشاد مجلس إدارة الاتحاد المصري بالجهد الذي بذله المدرب البرتغالي والجهاز المعاون له مع منتخب مصر خلال الفترة الماضية، والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية.

جديرٌ بالذكر أن كيروش أشرف على تدريب المنتخب المصري لفترة ثمانية أشهر فقط، وأخفق البرتغالي في الظفر بورقة الترشح إلى مونديال كأس العالم 2022.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية