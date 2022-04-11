في الدقائق الأخيرة.. التحدي ينتزع الفوز من دارنس

تمكّن فريق التحدي من تحقيق الفوز على حساب نظيره دارنس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات مرحلة إياب مباريات المجموعة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم أصحاب الأرض في اللقاء بتسجيله هدفين بأقدام أحمد المكاري والمدافع طاهر البرعصي، ثم أدرك فريق مدينة درنة النتيجة عن طريق أيمن بن دردف بالخطأ في مرماه واللاعب رامي الطالب.

وفي الدقائق الأخيرة، سجل التحدي هدف الفوز من علامة الجزاء نفذها طاهر البرعصي بنجاح؛ ليرفع الفريق رصيده من النقاط إلى 11 نقطة، فيما تجمد رصيد دارنس عند 14 نقطة محتلاً المركز السابع.

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