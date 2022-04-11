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قمة السيتي والريدز تنتهي بالتعادل الإيجابي

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم التعادل الإيجابي نتيجة لقاء قمة الجولة الـ32 من مسابقة الدوري الإنجليزي الذي جمع مانشستر سيتي مع ضيفه ليفربول، على أرضية استاد الاتحاد.

وانتهت المباراة بهدفين مقابل هدفين، حيث افتتح أصحاب الأرض النتيجة عن طريق كيفين دي بروين في الدقيقة الخامسة، ثم عدل البرتغالي دييغو جوتا النتيجة لصالح الضيوف، وتقدم غابرييل خيسوس بتسجيله الهدف الثاني، لكن الريدز أدرك التعادل عن طريق السنغالي ساديو ماني.

بهذا التعادل، حافظ مانشستر سيتي على تصدره للدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف ليفربول، ولا تتبقى سوى سبع جولات على نهاية المسابقة.

 

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قناة 218 الليبية

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