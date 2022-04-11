رباعية فريق الفويهات تضع الحميضة في حرج كبير

بنغازي 11 أبريل 2022 (وال) _ لازالت الإثارة وإبراز المواهب الحقيقية للفئة العمرية 2008/2009، تتجدد يوماً بعد يوم عبر دوري الحميضة رمضان 2022م.

مساء أمس الأحد التاسع من رمضان، كان موعد لقاء فريقي الفويهات والحميضة والذي انتهى في شوطه الأول خاليا من الأهداف، رغم المحاولات المتكررة من الفريقين للوصول إلى الشباك، ولكن في الشوط الثاني استطاع فريق منطقة الفويهات من اختراق دفاعات الحميضة، وهز شباكهم في أربع مناسبات وفي أقل من سبع دقائق متتالية، بينما لم يرد فريق الحميضة إلا في مناسبة واحدة، وجاءت متأخرة لينتهي اللقاء بأربعة أهداف لهدف لمصلحة فريق الفويهات.

اليوم العاشر من رمضان عند الساعة الخامسة والنصف، يشهد ملعب الحميضة لقاء فريقي الليثي القديم ورأس عبيدة. (وال _ بنغازي) ف ح

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