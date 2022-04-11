” ثلاثية ” التحدي تنعش حظوظه بالبقاء بدوري الأضواء

بنغازي 11 أبريل 2022 (وال) _ وضع التحدي حدا لسلسلة هزائمه بالبطولة الليبية هذا الموسم ، منعشا آماله في البقاء بدوري الأضواء، عقب تغلبه على دارنس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين’ وذلك لحساب الجولة السابعة من مرحلة الأياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

بداية هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي’ كانت قوية من جانب التحدي’ المطالب بالانتصار’ وأثبات الذات’ وتأكد ذلك عندما أبعد الحارس (عمادالدين رجب) تصويبة اللاعب ( محمد بوراوي ) إلى ركنية’ وذلك في الدقيقة (5).

هذا وجسد التحدي سيطرته الميدانية المبكرة بالهدف الأول’ والذي جاء عند مطلع الدقيقة (7)’ بواسطة رأسية ماكرة من مهاجمة ( أحمد مكاري )’ بعد عرضية من الرواق الإيسر أرسلها زميلة( محسن الأوجلي ).

بعد البداية القوية’ والهدف المبكر للتحدي’ حاول أبناء المدرب ( رمضان الورفلي ) تعزيز تقدمهم بهدف ثاني’ وعند مطلع الدقيقة (17) لم يتمكن الحارس ( عماد الدين رجب ) أبعاد الركنية الملعوبة داخل منطقة عملياته بالشكل الصحيح’ لتصل الكرة إلى المدافع المتقدم في ضربة الزاوية ( طاهر البرعصي )’والذي بدوره ركن الكرة بعيدا عن رجب دفاعاته معلنا عن ولادة الهدف الثاني.

دارنس الأنيق بعد ثنائية التحدي والتي جاءت في (17) دقيقة’ حاول تقليص الفارق’ متقدما نحو خشبات ( أحمد عياد ) والذي نجح في الأولى التقاط تصويبة ( أويس السويح ) باقتدار’ وذلك في الدقيقة (25).

هذا غالط المدافع الأيمن للتحدي ( أيمن بن دردف ) مرماه في الدقيقة (27)” حيث لم يفلح في أبعاد عرضية (أويس السويح) بالشكل اامطلوب’ واضعا كرته في مرمى حارسه ( أحمد عياد ) مقلصا الفارق في ذلك ‘ ومنهيا النصف الأول بتقدم التحدي بهدفان لهدف.

بعد استراحة الشوط الأول’ دخل دارنس الشوط الثاني أكثر رغبة لتعديل النتيجة’ فضلا على أن الحارس ( أحمد عياد ) تدخل في الدقيقة (49) بصورة ممتازة’ ليبعد تصويبة مهاجم دارنس المحترف الكاميروني (جونيور ).

وصوب بديل دارنس ( رامي الطالب ) كرة قوية مرت فوق عارضة التحدي بامتار قليلة’ وذلك في الدقيقة (57)’ هذا وظهر ( رامي الطالب ) مجددا في الدقيقة (84) بتصويبة قوية من مسافة بعيدة’ لترتطم بأحد مدافعي التحدي مغالطة ( أحمد عياد ) ومعانقة شباكه للمرة الثانية باللقاء.

وحملت الدقيقة (4+90) الجديد والمفيد للتحدي’ لاسيما أن الحكم ( محمد الهوني ) أحتسب ركلة جزاء للتحدي ‘ تقدم لها مدافعه (طاهر البرعصي ) مودعا كرته داخل شباك ( عماد الدين رجب )’ ومهديا فريقه فوزا وثلاثة نقاط مهمة وغاليا.

وبهذا الفوز’ رفع التحدي رصيده’ من النقاط إلى (11) نقطة’ محتلا المرتبة ما قبل الأخيرة’ بينما تجمد رصيد دارنس عند النقطة (14) واقعا في الترتيب السابعة.

هذا وقاد المقابلة طاقم تحكيم متكون من (محمد الهوني)’ حكم وسط بمساعدة كل من ( رمزي القاضي ) مساعد أول’ و ( داؤود الأغا ) مساعد ثان’ و الدولي( محمد العفاس ) حكما رابعا’ والحكم الأسبق ( محمد الشلماني ) مراقبا فنيا للقاء. (وال _ بنغازي)

تقرير: سيف امبيه

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