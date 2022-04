نجح فريق التحدي في خطف الفوز من أمام فريق دارنس في الدقائق الأخيرة بالفوز 3-2 ضمن مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري الممتاز.

التحدي دخل ملعب المباراة بإصرار كبير للفوز بالمباراة سعيا للهروب من قاع الترتيب فتحقق ذلك من قبل الفهود بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه المميز أحمد المكاري في الدقيقة “7” من دقائق الشوط الأول وثم ضاعف قائد الفريق الطاهر البرعصي النتيجة بتسجيله للهدف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة “17” من زمن الشوط الأول.

الضيوف دارنس نجحوا في تذليل النتيجة بهدف عكسي من مدافع التحدي أيمن بن دردف في الدقيقة “27” .

وفي الشوط الثاني استطاع فريق دارنس معادلة النتيجة بعد تسديدة قوية من رامي الطالبي سكنت شباك الحارس عماد الدين رجب .

فريق التحدي في آخر دقائق المباراة تحصل على ركلة جزاء نجح في ترجمتها الطاهر البرعصي هدفا في شباك دارنس لتنتهي المباراة بفوز مهم لفريق التحدي يتحصل على إثره على ثلاث نقاط مهمة ليصبح رصيده “11” نقطة في المركز قبل الأخير فيما تجمد رصيد دارنس عند النقطة “14”

المصدر قناة ليبيا الأحرار

The post التحدي ينعش آماله بالبقاء في الممتاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار