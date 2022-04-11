” ثلاثية ” التحدي تنعش حظوظه بالبقاء في دوري الأضواء

بنغازي 11 أبريل 2022 (وال)-وضع التحدي حدا لسلسلة هزائمه فالبطولة الليبية هذا الموسم، منعشا آماله في البقاء بدوري الأضواء، عقب تغلبه على دارنس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن حساب الجولة السابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

بداية هذه المقابلة التي جرت – أمس الأحد – على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي، كانت قوية من جانب التحدي المطالب بالانتصار وإثبات الذات، وتأكد ذلك عندما أبعد الحارس ( عماد الدين رجب ) تسديدة اللاعب ( محمد بوراوي ) إلى ركنية في الدقيقة (5).

هذا وجسد التحدي سيطرته الميدانية المبكرة بالهدف الأول والذي جاء عند مطلع الدقيقة (7)’ بواسطة رأسية ماكرة من مهاجمة ( أحمد مكاري ) بعد عرضية من الرواق الأيسر أرسلها زميله ( محسن الأوجلي ).

بعد البداية القوية والهدف المبكر للتحدي؛ حاول أبناء المدرب ( رمضان الورفلي ) تعزيز تقدمهم بهدف ثاني عند مطلع الدقيقة (17) لم يتمكن الحارس ( عماد الدين رجب ) إبعاد الركنية الملعوبة داخل منطقة العمليات بالشكل الصحيح، لتصل الكرة إلى المدافع المتقدم في ضربة الزاوية ( طاهر البرعصي ) الذي بدوره ركن الكرة بعيدا عن رجب دفاعاته معلنا عن ولادة الهدف الثاني.

دارنس الأنيق بعد ثنائية التحدي والتي جاءت في (17) دقيقة حاول تقليص الفارق متقدما نحو خشبات ( أحمد عياد ) والذي نجح في الأولى التقاط تسديدة ( أويس السويح ) باقتدارفي الدقيقة (25).

هذا وغالط المدافع الأيمن للتحدي ( أيمن بن دردف ) مرماه في الدقيقة (27)، حيث لم يفلح في إبعاد عرضية ( أويس السويح ) بالشكل المطلوب واضعا كرته في مرمى حارسه ( أحمد عياد ) مقلصا الفارق منهيا النصف الأول بتقدم التحدي بهدفين لهدف.

بعد استراحة الشوط الأول؛ دخل دارنس الشوط الثاني أكثر رغبة لتعديل النتيجة، فضلا على أن الحارس ( أحمد عياد ) تدخل في الدقيقة (49) بصورة ممتازة ليبعد تسديدة مهاجم دارنس المحترف الكاميروني (جونيور ).

وصوب بديل دارنس ( رامي الطالب ) كرة قوية مرت فوق عارضة التحدي بأمتار قليلة في الدقيقة (57)، هذا وظهر ( رامي الطالب ) مجددا في الدقيقة (84) بتسديدة قوية من مسافة بعيدة لترتطم بأحد مدافعي التحدي مغالطة ( أحمد عياد ) ومعانقة شباكه للمرة الثانية.

وحملت الدقيقة (4+90) الجديد والمفيد للتحدي، لاسيما وأن الحكم ( محمد الهوني ) أحتسب ركلة جزاء للتحدي تقدم لها مدافعه (طاهر البرعصي ) مودعا كرته داخل شباك ( عماد الدين رجب )، مهديا فريقه فوزا وثلاثة نقاط مهمة وغالية.

بهذا الفوز رفع التحدي رصيده من النقاط إلى (11) نقطة، محتلا المرتبة ما قبل الأخيرة، بينما تجمد رصيد دارنس عند النقطة (14) واقعا في الترتيب السابع.

هذا وقاد هذه المقابلة طاقم تحكيم متكون من ( محمد الهوني ) حكم وسط، بمساعدة كلا من ( رمزي القاضي ) مساعد أول، و ( داؤود الأغا ) مساعد ثان، والدولي ( محمد العفاس ) حكما رابعا، والحكم الأسبق ( محمد الشلماني ) مراقبا فنيا للقاء. (وال) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال