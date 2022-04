تقام الليلة ثلاثة مباريات ضمن مباريات الأسبوع 16 من منافسات الدوري الممتاز

المباراة الأولى ستجمع فريق الهلال بفريق خليج سرت بملعب بنينا في الساعة 9:30 ليلا

وفي المباراة الثانية التي ستقام على ملعب بنينا أيضا يستقبل فريق الصداقة جاره فريق الأخضر في الساعة 11:45 ليلا

وفي اللقاء الثالث يواجه فريق التعاون فريق الأهلي بنغازي بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء في الساعة 11 ليلا

