حارس مرمى التحدي السّابق محمّد زوبي فِي ذمة الله

بنغازي 11 أبريل 2022 (وال)- نعت رابطة مدربي حراس مرمى كرة القدم بنغازي اليوم الإثنين، حارس مرمى نادي التحدي السابق وأحد مؤسسي رابطة مدربي حراس مرمى بنغازي محمد زوبي.

هذا وقد نشرت رابطة مدربي حراس مرمى بنغازي، سيرة الراحل عبر صفحتها على موقع فيسبوك.

سيرة الراحل

بدأ محمّد علي زوبي حياته الرياضية فِي المدارس كحارس مرمى، وكان فِي عَام 1962 م حارسًا لمرمى فريق مدرسة “توريللي” الابتدائية فِي مدينة بّنْغازي، واستمر فِي نفس المركز لحراسة المرمى فِي المرحلة الإعدادية.

كما شارك فِي مباريات كرة القدم “دوري الشوارع” الّتي كانت تقام بين شوارع مدينة بّنْغازي ومناطقها المختلفة فِي ستينات القرن المنصرم.

لعب الراحل للفريق العسكري فِي طرابلس فيما بين عامي 1970م و 1973م، وذلك بعد التحاقه بالقةات الخاصّة التابعة للجيش فِي سنة 1970م، كما لعب للفريق العسكري فِي بّنْغازي فِي النصف الثاني مِن العَام 1973 م حتى عَام 1976، واختياره خلال هذه الفترة لاعبًا فِي صفوف المنتخب العسكري اللّيبيّ.

استقال مِن الجيش فِي نهاية العَام 1976 م، وانضم بعدها مباشرة لصفوف فريق التحدي، وكان التحدي وقتها يضم بين صفوفه مجموعة مِن أفضل لاعبين ليبَيا مِن أمثال: عيسى مخلوف، وحسين منصُور، وأحمَد الفلاح، ويونس راشد، وصلاح الفيتوري، وغيرهم.

وتحصل الراحل مع فريقه التحدي في الموسم الرياضي 1976م – 1977 م على درع بطولة ليبيا.

كما لعب في عام 1978 م مع فريق التحدي في التصفيات الإفريقية، رفقة الحارس الدولي مفتاح حباره، والحارس الدولي محمد التاجوري، واعتزل الملاعب في عام 1985 م لينخرط فِي مجال التدريب الذي استمر فيه حتى مطلع التسعينات.

في عام 1992 م تمَّ اختياره عضوا بمجلس إدارة نادي التحدي، ومديرًا لكرة القدم بالنادي، واستمر في عمله الإداري بالتحدي حتى منتصف التسعينات. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال