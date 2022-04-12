البايرن يسعى للتعويض أمام فياريال في أبطال أوروبا

يستضيف بايرن ميونيخ ضيفه فياريال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “أليانز أرينا”.

ويطمح الفريق البافاري إلى تعويض الخسارة المفاجأة ذهابًا على ملعب لاسيراميكا بهدف دون ردٍّ وضمان التأهل إلى نصف النهائي.

ويسعى المدرب يوليان ناجليسمان إلى مواصلة طريق بطل ألمانيا في البطولة الأغلى أوروبيًا معتمدًا على نجم الفريق روبيرت ليفاندوفيسكي.

ويأمل فريق الغواصات الصفراء في تحقيق مفاجأة كبرى وبلوغ المربع الذهبي للمرة الثانية في تاريخ النادي منذ 2006، ويطمح الفريق الإسباني إلى الصعود بقيادة مدربه أوناي إيمري.

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