الاتحاد يواجه الليلة الاتحاد المصراتي بملعب أبوسليم

يواجه فريق الاتحاد الليلة بملعب أبوسليم فريق الاتحاد المصراتي ضمن منافسات الأسبوع الثالث المؤجلة من مرحلة إياب الدوري الممتاز.

الاتحاد سيدخل مباراته أمام الاتحاد المصراتي الليلة وسيأمل تحقيق الفوز رفقة مدربه التونسي محمد الكوكي لتعزيز صدارته لفرق المجموعة الثانية فيما فريق الاتحاد المصراتي سيسعى صحبة مدربه التونسي مراد العقبي لعرقلة الاتحاد وتحقيق الانتصار للاقتراب أكثر من المركز الثالث المؤهل لمرحلة سداسي التتويج.

