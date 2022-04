أكد عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم لقناة ليبيا الأحرارأن المدرب الفرنسي كورينتين مارتينيز سيصل إلى طرابلس نهاية الأسبوع الحالي للتعاقد معه كمدرب للمنتخب الأول لكرة القدم

الشلماني أكد أيضا بأن التعاقد مع مارتينيز سيكون في المقر الجديد للاتحاد الليبي لكرة القدم

هذا وجاء خيار التعاقد مع الفرنسي كورينتين مارتينيز بعد تقديمه لأداء مميز مع المنتخب الموريتاني نجح من خلال تجربته مع المرابطون بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية في نسختي عامي 2019 و 2021 كما تأهل لكأس العرب التي أقيمت مؤخرا بقطر .

المصدر ليبيا الأحرار

The post الشلماني يؤكد للأحرار: مارتينيز سيصل إلى طرابلس نهاية الأسبوع للتعاقد معه كمدرب appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار