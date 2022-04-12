بفارق هدف وحيد .. الليثي القديم يتفوق على رأس عبيدة

بنغازي 12 أبريل 2022 (وال) _ وصلت في اليوم العاشر من رمضان، كل الفرق المشاركة في دوري الحميضة رمضان 2022م لأعمار 2008/2009م، إلى المباراة الثانية لكل فريق.

و دخل مساء أمس الإثنين فريقا الليثي القديم ورأس عبيدة مباراتهما الثانية في الدوري، تمكن فيها فريق منطقة الليثي من التفوق بهدفين لهدف، ويسجل به فوزه الثاني وصدارة المجموعة، ويسجل فريق رأس عبيدة خسارته الثانية.

مساء اليوم الثلاثاء الحادي عشر من رمضان يشهد ملعب الحميضة قمة مباريات المجموعة، بلقاء فريقي البركة والسلماني وكلاهما منتعش بفوز سابق، البركة في لقاءه الأول تفوق على فريق الحميضة، وفريق السلماني تفوق على فريق منطقة السرتي. (وال _ بنغازي) ف ح

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