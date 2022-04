تعادل فريق الصداقة مع جاره فريق الأخضر بدون أهداف ضمن منافسات الأسبوع 16 من مرحلة إياب الدوري الممتاز

المباراة التي أقيمت على ملعب شحات شهدت عدة فرص ولكن لم يفلح الفريقان في ترجمتها داخل الشباك لتنهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي ليتحصل فريق الصداقة على نقطة يصل من خلالها إلى النقطة “20” فيما وصل رصيد الأخضر بعد تعادله إلى 35 نقطة

