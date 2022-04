عزز فريق الأهلي بنغازي صدارته لفرق المجموعة الأولى بعد فوزه على فريق التعاون 1-0 ضمن منافسات الأسبوع 16 من مرحلة إياب الممتاز

هدف فريق الأهلي بنغازي الوحيد جاء عن طريق ركلة جزاء نجح في ترجمتها مدافع الفريق حامد ثلبة هدفا في مرمى حارس التعاون فتحي الطلحي ليصل فريق الأهلي بنغازي للنقطة “41” ويتجمد رصيد فريق التعاون عند النقطة “19”

المصدر ليبيا الأحرار

The post الأهلي بنغازي يعزز صدارته لفرق المجموعة الأولى appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار