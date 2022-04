حقق فريق خليج سرت تعادلا مهما في ملعب بنينا أمام فريق الهلال 1-1 ضمن منافسات الأسبوع 16 من مرحلة إياب الدوري الممتاز

المضيف فريق الهلال بادر بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق لاعبه المحترف الإيفواري إسماعيل باكايوكو وفي الشوط الثاني نجح فريق خليج سرت في تعديل النتيجة بتسديدة قوية عن طريق اللاعب علي بلقايد .

ليتحصل فريق خليج على نقطة مهمة يصل من خلالها إلى النقطة “10”

