صراع الريال وتشيلسي لضمان مقعد في مربع كبار أوروبا

تقرير 218

رغم تفوقه في مباراة الذهاب على تشيلسي بفارق هدفين؛ سيكون ريال مدريد أمام فرصة للصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تكرار أدائه الاستثنائي في المباريات الأخيرة بالمسابقة الأوروبية .

لم يكن أكثر المتفائلين من أنصار الميرينغي يتوقع أن يعود الفريق بانتصار مقنع من قلب ستامفورد بريدج، الريال خطى خطوة نحو نصف النهائي، لكنه يعي جيداً إلى أن تشيلسي لن يستسلم في سانتياغو برنابيو ويفرط في لقبه هذه السهولة.

بعد إقصاء باريس سان جيرمان والانتصار على تشيلسي ذهابًا؛ أصبح الريال مرشحًا فوق العادة بالظفر باللقب الأوروبي الأغلى إلا أن المفاجآت لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.

ردة فعل تشيلسي؛ واردة في مدريد بعدما صحح أخطائه بانتصاره الكبير على ساوثهامبتون بسداسية في البريمرليغ، انتصار جعل فريق المدرب توماس توخيل يسافر إلى البرنابيو بتفاؤل رغم صعوبة المهمة أمام الفريق الأصعب في دوري الأبطال.

يحتاج البلوز إلى ريمونتادا إستثنائية في رحلة السانتياغو، فغياب مهاجمه روميلو لوكاكو قد يؤثر على أداء الفريق هجوميًا رغم عدم مشاركته أساسيًا في كل الفترات منذ عودته بداية الموسم.

مواجهة مرتقبة تزين أسوار البرنابيو الذي يقترب من اكتمال شكله الاستثنائي، لربما يكون الاحتفال فيه بتتويج ملكي للمرة 15 عبر التاريخ.

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