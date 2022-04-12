خليج سرت يتشبت بأمل البقاء بتعادله مع الهلال

بنغازي 12 أبريل 2022 (وال)- نجا فريق خليج سرت من خسارة محققة أمام مستضيفه الهلال، عقب تعادله معه بنتيجة هدف في كل شبكة، وذلك في إطار الجولة السابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي – جرت أمس الإثنين – قادها الحكم الصاعد (أشرف عمر جمعة )، بدأها خليج سرت مهاجما في الدقيقة (3)، وذلك عن طريق كرة صوبها التونسي ( ماهر بولبيار )، وجدت تمركز جيد للحارس ( خالد المسماري )، ومن ثم تراجع خليج سرت وأصبح مستقبلا للعب.

مع مطلع الدقيقة (6) مرر التونسي ( لمجد بن علي عامر ) كرة طويلة للمنطلق من الخلف ( علي رزق )، لاسيما وأن الأخير سدّد كرة من داخل منطقة العمليات تمر بمحاذاة القائم الأيمن للحارس ( عمار مسعود).

وشهدت الدقيقة (15) تقدم الهلال بالهدف الأول، وجاء ذلك عن طريق رأسية العاجي (باكايوكو سومايلا )، بعد عرضية مثالية من (أسامة بلعيد ).

الشوط الثاني؛ أجرى المدرب ( جلال الدامجة ) تغيرات عديدة على تشكيله الأساسية، حيث ظهر خليج سرت بشكل أفضل من سابقة، وتعددت العابة مشكلا خطورة كبرى مرمى ( خالد المسماري ).

وبعد ضغط كثيف من جانب لاعبي خليج سرت، تمكن الفريق في الدقيقة (83) تعديل النتيجة، وذلك بتصويبة يسارية أطلقها (علي بلقايد) مستقرة على يمين الحارس (خالد المسماري)، ومعه تنتهي مجريات المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.

بهذا التعادل أبقى خليج على حظوظه بالبقاء بدوري الأضواء، مبقيا فارق بينه وبين فرق المؤخرة نقطتان، ليكون في ذيل الترتيب برصيد (10) نقاط، في حين أصبح رصيد الهلال (22) نقطة محتلا بها الترتيب الرابع. (وال) س أ / ر ت

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