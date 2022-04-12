الأهلي بنغازي يُواصل صدارته للمجموعة الأولى بتفوقه على التعاون

البيضاء 12 أبريل 2022 (وال)- واصل فريق الأهلي تزعمه لفرق المجموعة الأولى، عقب تفوقه على التعاون بهدف وحيد، ضمن حساب الجولة السابعة من مرحلة الإياب من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء، يدين الأهلي بفوزه الصعب والثمين خارج ملعبه إلى مدافعه (حامد الثلبة)، لا سيما وأن الشوط الأول من اللعب جاء متكافئا رغم البداية القوية الأهلي، في حين عجز مهاجمي الأهلي في فك تماسك منافسة الذي كان مستعدا بشكل جيد، نظرا لتمركز خطوطه الثلاثة بالصورة الصحيحة والسليمة.

هذا وجاء هدف المباراة التي توسطها الحكم الدولي ( أحمد الشلماني ) عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة (72)، لم يتمكن الحارس (فتحي الطلحي) من التصدى الركلة التي ترجمها (حامد الثلبة) إلى هدف.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى (41) نقطة، في حين تجمد رصيد التعاون سادس الترتيب عند النقطة (19). (وال) س أ / ر ت

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