ريال مدريد يطيح بتشيلسي في دوري الأبطال

قادت رأسية كريم بنزيما في الوقت الإضافي، ريال مدريد للفوز 5-4 على تشيلسي حامل اللقب في مجموع مباراتي دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذه النتيجة، يتأهل ريال مدريد إلى الدور ما قبل النهائي، رغم الخسارة 3-2 على أرضه في مدريد الثلاثاء، بعدما فاز 3-1 على تشيلسي في لندن الأسبوع الماضي، أيضاً بفضل ثلاثية بنزيما.

وانتصر النادي الإنجليزي بنفس النتيجة الثلاثاء، ليصل الفريقان إلى وقت إضافي، وحسم بنزيما الأمور بضربة رأس في الدقيقة 96.

يشار إلى أن ريال مدريد سيلعب في الدور قبل النهائي مع الفائز من مواجهة الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي، وذلك بعد أن فاز بطل إنجلترا بهدف نظيف على أرضه، الأسبوع الماضي في الذهاب.

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