فياريال يتأهل على حساب بايرن ميونخ في دوري الأبطال

حرم فياريال الإسباني منافسه العملاق الألماني بايرن ميونخ، الثلاثاء، من التأهل للدور قبل النهائي ضمن دوري أبطال أوروبا بعد أن تعادل معه في عقر داره 1-1 قبل النهاية بدقيقتين عن طريق اللاعب البديل صمويل تشوكويزي ليتأهل بالفوز 2-1 في نتيجة الذهاب والعودة لدور الثمانية.

وأخفق النادي الألماني رغم هيمنته على مجريات المباراة في تسجيل المزيد من الأهداف رغم ضغطه بشدة على ضيفه الإسباني طيلة دقائق الشوط الثاني بإهدار فرص عدة، فيما نجح فياريال في هز الشباك على عكس سير اللعب، بهدف تشوكويزي.

يُشار إلى أن فياريال سيقابل في الدور قبل النهائي الفائز من ليفربول الإنجليزي وبنفيكا البرتغالي، بعد أن فاز ليفربول 3-1 في مباراة الذهاب في البرتغال، وستقام مباراة العودة، الأربعاء، في أنفيلد بإنجلترا.

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