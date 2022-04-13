” بثنائية ” النصر يضع شباب الجبل في حسابات معقدة 

بنغازي 13 أبريل 2022 (وال) _ وضع فريق النصر الأول لكرة القدم ضيفه شباب الجبل في حسابات معقدة’ عقب تفوقه عليه بثنائية نظيفة’ وذلك في إطار الجولة السابعة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم’ في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

هذه المواجهة التي جرت – أمس الثلاثاء – بدأها النصر بضغط على مرمى شباب الجبل الذي أمن مناطقه الخلفية بإمتياز، ولعب بخطين دفاعيين لمواجهة القوة الهجومية للنصر، مما أجبر لاعبو النصر على التمريرات العرضية بغية إختراق الشبكة الدفاعية المعقدة لشباب الجبل.

ونجح لاعبو شباب الجبل إجبار النصر على إرسال العرضيات من الأطراف’ والكرات البينية السريعة التي تفتقد إلى التركيز’ مما سهل المهمة على المدافعين في منطقة الجزاء’ في حين اعتمد شباب الجبل على الهجمات المرتدة’ مسببا إزعاجا لخط دفاع النصر الباحث عن محو الصورة الغير جيدة والتي ظهر بها الأسبوع الماضي أمام خليج سرت.

في الحصة الثانية اختلف أداء النصر نوعاً ما، وظهر خط المقدمة بشكل مغاير تماما’ معتمدا على بينيات البرازيلي (لوسيانو)’ والحركة الدؤوبة التي يقوم بها المهاجم النيجيري (جونيور أجايي).

هذا وتقدم النصر بالهدف الأول في الدقيقة (76)’ وذلك عن طريق لاعبه البرازيلي( لوسيانو )’ من علامة الجزاء’ في حين شهدت الدقيقة (60) من عمر المباراة خروج البطاقة الحمراء للاعب شباب الجبل( حمدي بوجليدة ) الذي قام بعرقلة المهاجم ( عامر التاورغي ) المنفرد بالحارس ( أيوب الحصني ).

وكاد النصر أن يستغل النقص العدد لشباب الجبل’ لكن كرتا (خالد مجدي) و النيجيري ( جونيور أجايي ) ترتطمان بعارضة وقائم الحارس ( أيوب الحصني )’ في النقابل تمكن النصر من إضافة الهدف الثاني عبر مهاجمه البديل ( سالم روما )’ وذلك في الدقيقة (2+90).

بهذا الفوز يحقق النصر فوزه العاشر له في الدوري والوصول إلى النقطة (33) في المركز الثالث ‘ في المقابل تلقى شباب الجبل خسارته العاشرة هذا الموسم والثالثة على التوالي’ حيث تجمد رصيده’ عند النقطة (12)’ محتلا الترتيب الثامن يخيم عليه شبح النزول إلى الدرجة الثانية. (وال _ بنغازي) س أ

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