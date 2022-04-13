الاتحاد بجدارة يوسع فارق الصدارة

طرابلس 13 أبريل 2022 (وال) _ وسع فريق الاتحاد فارق صدارة ترتيب المجموعة الثانية عن أقرب ملاحقيه الأهلي طرابلس إلى (5) نقاط’ عقب تغلبه بهدف وحيد على الاتحاد المصراتي’ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية من الدوري الليبي الممتاز لكرة.

هذه المقابلة التي جرت – أمس الثلاثاء – واحتضنها ملعب أبو سليم ‘ جاءت سريعة وتبادل فيها الفريقان الهجمات من أجل الوصول إلى مرمى الأخر لينتهي الشوط الأول على واقع التعادل السلبي بين الفريقان.

في الشوط الثاني’ لعب الاتحادان بنفس وتيرة وطريقة النصف الأول’ اذا كانت الأفضلية نوعا ما للاتحاد الذي تمكن بعد ضغط كثيف تسجيل الهدف الوحيد باللقاء’ وذلك عن طريق رأسية من مهاجمه ( معاد عيسي ) في الدقيقة (82)’ منهيا بها المقابلة بتفوق الاتحاد بهدف دون رد.

وبهذا التفوق’ رفع الاتحاد رصيده’ من النقاط إلى(28) متربعا على صدارة المجموعة الثانية’ في حين تجمد رصيد الاتحاد المصراتي رابع الترتيب عند النقطة (19). (وال _ طرابلس) س أ

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