عزز فريق الاتحاد صدارته للمجموعة الثانية بعد فوزه على فريق الاتحاد المصراتي 1-0 عن طريق مهاجمه معاذ عيسي في الدقيقة 82 من زمن المباراة التي احتضنها ملعب أبوسليم ليحقق الفريق الفوز الثامن له بدون هزيمه في الدوري.

وبهذه النتيجة يواصل فريق الاتحاد صدراته للمجموعة الثانية برصيد 28 نقطة، وتوقف رصيد الاتحاد المصراتي عند 19 نقطة في الترتيب الرابع.

