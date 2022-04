يقيم الاتحاد الليبي لكرة القدم غدا الخميس عند الساعة 11 ليلا مراسم توقيع عقد المدرب الجديد للفرسان مارتينيز خلفا للإسباني خافيير كليمنتي.

يذكر أن كورينتان مارتينيز أشرف على تدريب منتخب موريتانيا وتأهل بالمرابطين إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية في آخر نسختين وتمت إقالته بعد الخروج المبكر من منافسة كأس العرب 2021 وتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

The post غدا مؤتمر صحفي لمدرب الفرسان الجديد appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار