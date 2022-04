واصل فريق الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى بعد تحقيقة فوزا هاما على حساب فريق التعاون، بنتيجة 1-0، سجله لاعبه حامد الثلبه في الدقيقة 72 من علامة الجزاء في المباراة التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء ضمن الجولة السابعة من إياب الدوري الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز يواصل الأهلي بنغازي صدارته للمجموعة الأولى برصيد 44 نقطة، بينما توقف رصيد التعاون عند 19 نقطة في المركز السادس.

