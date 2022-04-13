ليفربول يستضيف بنفيكا في أنفيلد

يستضيف ملعب أنفيلد مواجهة ليفربول وضيفه بنفيكا، من أجل ضمان التأهل إلى المربع الذهبي لأغلى البطولات الأوروبية مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح الريدز إلى مواصلة التألق الأوروبي وتقديم مباراة كبيرة من أجل كسب بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بعدما حقق الانتصار في لشبونة الأسبوع الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما أن نتيجة التعادل أمام مانشستر سيتي خارج أرضه في قمة البريمرليغ، أكدت جدارة الفريق هذا الموسم بلعب دور كبير والتتويج بأحد البطولات الكبرى.

في الجهة الأخرى سيدخل بنفيكا إلى ملعب أنفيلد وعينه على تقديم أفضل عروضه لتحقيق مفاجأة كبرى، حيث يكفيه الفوز بهدفين للدخول في الأشواط الإضافية.

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