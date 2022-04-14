ليلة إنجليزية في ربع نهائي دوري الأبطال.. السيتي وليفربول إلى نصف النهائي

تمكن مانشستر سيتي الإنجليزي من عبور عقبة أتلتيكو مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، بتعادله معه دون أهداف في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية.

وكان السيتي قد أنهى مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد، ليتأهل بذلك إلى الدور نصف النهائي من دوري الأبطال، ويضرب موعداً مع نادي ريال مدريد الإسباني الذي تأهل على حساب تشيلسي، الثلاثاء.

وفي المواجهة الأخرى ضمن الدور ربع النهائي، تأهل ليفربول الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي على حساب بنفيكا البرتغالي، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 3-3، لينتزع ليفربول بطاقة التأهل حيث أنهى مباراة الذهاب بالفوز بنتيجة 3-1.

سجل أهداف ليفربول إبراهيما كوناتي وروبرتو فيرمينو (هدفين)، بينما سجل ثلاثية بنفيكا جونكالو راموس ورومان ياريمتشيوك وداروين نونيز.

وسيلاقي ليفربول في الدور نصف النهائي نادي فياريال الإسباني، الذي أقصى الثلاثاء بايرن ميونخ الألماني في الوقت القاتل.

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