تين هاغ يوافق مبدئيا على تدريب مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ وافق على تولي مهمة تدريب فريق مانشستر يونايتد، ولكن الإعلان النهائي لن يتم قبل خوض المدرب نهائي كأس هولندا مع فريقه الحالي أياكس.

ولم يؤكد نادي مانشستر يونايتد ولا النادي الهولندي خبر انتقال المدرب، البالغ من العمر 52 عامًا، رسميًا، ولكن التقارير تُشير إلى موافقته الشفهية على عقد لمدة أربع سنوات لتدريب الشياطين الحمر.

يذكر أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ يعتبر أحد أكثر المدربين تقديمًا للكرة الهجومية الممتعة في أوروبا مؤخرًا، وذلك بعد وصوله مع أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

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